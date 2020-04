África supera el millar de muertos por COVID-19 y suma casi 20.000 casos

El continente africano superó hoy el millar de muertos por la epidemia de COVID-19, mientras que el total de casos en todo el continente alcanza ya la cifra de 19.895, según datos del Centro Africano de Control de Enfermedades (África CDC).

En total, hasta las 8 horas GMT de este sábado, el continente registraba 1.017 fallecidos y 4.642 recuperados.

La zona más afectada es el norte, con Egipto como el país más golpeado por la pandemia de todo el continente (2.844 casos y 205 fallecidos).

Le sigue, en el sur, Sudáfrica, con 2.783 contagios y 50 muertes, y, de nuevo en el norte, Marruecos (con 2.564 positivos y 135 fallecimientos).

Por su parte, Argelia, que contabiliza 2.418 casos y 364 defunciones, se sitúa como la nación de África donde el coronavirus está siendo más letal.

África, con 1.200 millones de habitantes, se mantiene de momento como una de las zonas menos golpeadas por la COVID-19, si bien las cifras de contagios continúan avanzando incluso pese a las medidas de prevención drásticas impuestas tempranamente por buena parte de los países.

Hasta la fecha, 52 de los 54 países del continente han reportado casos.

Expertos en salud han advertido de que África está semanas por detrás de Estados Unidos y Europa en cuanto a la evolución de la pandemia y el Centro Africano de Control de Enfermedades ha advertido de que, para contenerla, la región necesitará realizar unos 15 millones de test de detección en los próximos meses.

Según estimaciones de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (UNECA), en este continente podrían morir más de 300.000 personas por la pandemia debido a las especiales condiciones de vulnerabilidad de la región, tales como la falta de medios sanitarios, la presencia de otras enfermedades o las condiciones de hacinamiento de la población más pobre, especialmente en las zonas urbanas.

Por ello, casi una veintena de líderes de gobierno – no solo de África sino también del resto del mundo, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, o la canciller alemana, Angela Merkel – lanzaron el miércoles una petición pública de ayuda económica urgente para África.

La petición, que subrayaba que si no se vence a la COVID-19 en África no se podrá tampoco garantizar el final de la crisis sanitaria en el resto del mundo, fue publicada en el diario británico Financial Times y cifraba la ayuda necesaria para África en al menos 100.000 millones de dólares.

En paralelo a la crisis sanitaria, UNECA prevé que la economía del continente se contraerá del 3,2 % al 1,8 % por culpa de la pandemia, lo que empujaría a cerca de 27 millones de personas a la pobreza extrema.

