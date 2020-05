A diferencia de Trump, Trudeau promueve el uso de mascarillas en la población

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, insistió este jueves en la necesidad de que la población canadiense use mascarillas no médicas para evitar la transmisión de COVID-19 cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad y que él continuará portando la protección facial.

El miércoles, por primera vez desde que se inicio la pandemia, los máximos responsables sanitarios de Canadá recomendaron el uso generalizado de mascarillas no médicas entre la población.

La directora médica de Canadá, la doctora Theresa Tam, y el comité asesor de emergencia formado por las autoridades federales y provinciales dijeron que el uso de mascarillas se debe generalizar junto con el mantenimiento de la distancia física y el lavado de manos para evitar la transmisión de la enfermedad.

“A medida que gradualmente y con cuidado empezamos a reiniciar algunas actividades, ahora es más importante que nunca seguir las instrucciones de las autoridades médicas. La COVID-19 sigue siendo una amenaza sanitaria muy grave”, insistió hoy Trudeau durante su rueda de prensa diaria.

El primer ministro señaló este miércoles que utilizará la mascarilla cuando se encuentre en el Parlamento.

“Cuando camino por los pasillos del Parlamento o de camino a mi oficina y en proximidad a la gente, he decidido empezar a utilizar la mascarilla”, dijo el político canadiense.

Poco después, Trudeau apareció en el Parlamento con una mascarilla negra cubriendo su boca y nariz. El primer ministro canadiense sólo se despojó de la protección cuando se sentó en su escaño y pudo mantener la distancia con las otras personasl.

La posición de Trudeau contrasta con la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se resiste a utilizar mascarillas a pesar de las recomendaciones de las autoridades médicas de su propio país.

La actuación del primer ministro durante la crisis le está favoreciendo en las encuestas. Según un sondeo dado a conocer hoy, el Partido Liberal de Trudeau saca ocho puntos porcentuales al segundo partido, el Partido Conservador.

La encuesta, realizada por Acabus Data entre el 14 y 17 de mayo con entrevistas a 1.800 canadienses, y que tiene un margen de error del 2,3 %, indica que un 39 % de los canadienses votarían por Trudeau y los liberales mientras que un 31 % apoyaría al Partido Conservador.

A principios de marzo, el Partido Liberal sacaba sólo un punto porcentual de ventaja al Partido Conservador.

Canadá suma casi 80.000 casos y más de 5.960 fallecidos.

