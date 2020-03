Más de 4.500 viajeros deben acatar la medida de aislamiento en Colombia

Más de 4.500 viajeros que llegaron a Colombia de China, España, Francia e Italia desde el pasado 11 de marzo deben acatar la medida de aislamiento decretada por el Gobierno para contener la expansión del COVID-19, pues de no hacerlo serán sancionados o, en el caso de ser extranjeros, expulsados.

Así lo informó este lunes el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien dijo en una rueda de prensa que desde el 11 de marzo “tienen que acatar la medida de aislamiento 4.591 personas”, de las cuales poco más de 4.000 llegaron de españa, 456 de Francia, 63 de Italia y 21 de China.

“Migración Colombia viene haciendo un procedimiento de verificación de los aislamientos de extranjeros, en ese sentido han sido objeto de expulsión seis extranjeros, entre españoles y franceses”, agregó Espinosa.

Según la medida del Gobierno, quienes llegaron de España, Francia, China e Italia desde el 11 marzo deberán entrar en autoaislamento durante 14 días.

La medida, sin embargo, no es de fácil aplicación porque deja en manos del viajero el control de su aislamiento y no tiene en cuenta que muchos turistas vienen al país por pocos días, con lo cual no tendrían como cumplir la cuarentena.

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció el domingo que no se permitirá la entrada al país a partir de este lunes de ningún extranjero, salvo aquellos que tengan residencia.

“Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días”, afirmó Duque en Twitter.

¿SE CUMPLEN LOS PROTOCOLOS EN BOGOTÁ?

El domingo, la Procuraduría (Ministerio Público) alertó de “fallas en los controles y la prevención de contagio del coronavirus a los pasajeros” que pasan por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el principal de Colombia.

El Ministerio Público también advirtió que cuando los viajeros hacían fila en los controles migratorios “se encontraban hacinados, sin guardar la distancia prudente para evitar un eventual contagio, y algunos oficiales trabajaban sin tapabocas o lo portaban en el cuello, quedando en riesgo de un eventual contagio”.

Al respecto, el director de Migración Colombia manifestó que celebra “todos los mensajes que recibimos indicándonos alertas por omisión de los protocolos”, sin embargo, aseguró que muchas de esas denuncias resultan siendo falsas.

“Encontramos que cuando hablamos con el pasajero, él dice que sí llenó el formulario, que sí le advirtieron pero que le parece que no es suficiente. Una cosa es que una persona considere que hay o no suficiencia de controles y otra muy grave que se diga que no se están haciendo los controles cuando no es cierto”, aseveró Espinosa.

REGAÑO DE LA ALCALDESA

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado de atención a Opain, compañía que administra esa terminal aérea, y aseguró que “el coronavirus entró a Colombia por el aeropuerto El Dorado y sigue entrando por ahí”.

“Que nos devuelva el aeropuerto si le queda grande administrarlo”, manifestó López.

Frente a las críticas a los controles y a las medidas de prevención que ha tomado El Dorado, Opain señaló en un comunicado que “cuenta con un plan de emergencias que contiene el “protocolo ‘Biological Hazard’ con el objeto de mitigar el ingreso de enfermedades de salud pública de importancia internacional”.

Asimismo, el aeropuerto “reforzó las acciones de limpieza en la terminal con el fin de prevenir la propagación del virus”.

DELTA SUSPENDE OPERACIONES EN CARTAGENA

La aerolínea estadounidense Delta anunció este lunes que a partir del 23 de marzo “suspende sus operaciones en Cartagena y su plan es restituirlas el 2 de mayo de acuerdo a cómo avance la situación”.

Y es que en el centro histórico de esa ciudad, una de las que más turistas recibe en Colombia, había este lunes muy pocas personas caminando por sus calles, algunas de ellas con tapabocas, mientras que las playas fueron cerradas por la Alcaldía.