La marihuana puede ser una «puerta de entrada» a otras drogas: Elton John en contra de la legalización de este narcótico

Minuto30.com .- Elton John, una de las estrellas más icónicas del rock, ha compartido sus preocupaciones sobre la legalización de la marihuana en Estados Unidos y Canadá, calificándola como uno de los «mayores errores de todos los tiempos.

En una reciente entrevista con la revista Time, recogida por Fox News, el cantante y compositor británico, aquejado actualmente de ceguera debido a una bacteria contraída el pasado verano, ha reflexionado sobre su propia experiencia con las drogas y el alcohol, advirtiendo sobre los peligros de la marihuana.

«Es adictiva», afirmó rotundamente Elton John, quien no dudó en afirmar que la marihuana puede ser una «puerta de entrada» a otras drogas más peligrosas. Según el artista, el consumo de marihuana afecta la capacidad de tomar decisiones racionales, lo que lo lleva a la afirmación: «Cuando estás drogado, y yo he estado drogado, no piensas con normalidad; tomas decisiones terribles».

Elton John, quien luchó durante años contra su adicción a la cocaína, recordó cómo en 1990 logró desintoxicarse y mantenerse alejado de las drogas desde entonces. En su testimonio, el músico enfatizó que su vida ha mejorado considerablemente desde que logró superar su adicción. «Desde entonces, mi vida ha sido mejor», aseguró el artista, quien también aprovechó para reflexionar sobre las implicaciones de las decisiones tomadas bajo los efectos de las sustancias.

Con esta entrevista, el cantante y compositor, que recientemente ha sido nombrado «Icono de 2024» por Fox News, continúa compartiendo su experiencia personal en un intento de sensibilizar sobre los riesgos de la adicción y la legalización de sustancias psicoactivas.

