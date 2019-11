FOTOS: María Fernanda Cabal y Adriana Lucía se agarraron en Twitter por el caso Dilan Cruz

La senadora María Fernanda Cabal generó indignación con trino sobre el caso de Dilan Cruz y la cantante Adriana Lucía le respondió, lo que generó una batalla en Twitter entre las dos mujeres.

Cabal se refirió al caso de Dilan, que sigue en estado médico crítico, a través de tweet asegurando que él debió estar en su casa y no marchando, además de afirmar que los culpables de su grave estado de salud son sus padres por no estar al pendiente del chico y no los agentes que lo agredieron.

Al leer esto, la cantante le respondió lo siguiente: “Pensar en un acto de amor, de compasión parece un imposible. Lo terrible no es que piense así, lo grave es que ella representa a muchos pero sueño con todo mi corazón que cada vez sean menos”. Estas palabras no fueron ajenas a Cabal y también le contestó a Adriana. “Triste que una persona cristiana me juzgue por exigir responsabilidad de quienes llevaron a este menor a una marcha. Y por supuesto que lamento TODO acto de violencia. Soy madre de cuatro hijos y mi compromiso de vida es ayudar a la gente desprotegida. Lamento sus malos deseos”, afirmó la senadora.

Adriana no dejó pasar esto y volvió a trinar en contra de María Fernanda. Escribió: “Quien juzgó a los padres de Dilan fue usted. Yo sí, soy cristiana y por eso mismo creo en la compasión y en el amor que Jesús nos enseñó. No son malos deseos, son muy buenos: deseo que cada día haya menos personas que no sean capaces de ponerse en el lugar del otro”.

Pensar en un acto de amor, de compasión parece un imposible. Lo terrible no es que piense así, lo grave es que ella representa a muchos pero sueño con todo mi corazón que cada vez sean menos. https://t.co/hUxSrBLveh — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) 24 de noviembre de 2019