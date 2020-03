María Cecilia Botero será la protagonista de los próximos Premios India Catalina

La edición número 36 de los Premios India Catalina tendrá una nueva homenajeada con el premio Víctor Nieto a toda una vida en la televisión: la actriz María Cecilia Botero.

La paisa de 64 años le dijo sí a este reconocimiento luego de que hace 10 años lo rechazara por pensar que aún le faltaba mucha experiencia y sabiduría para recibirlo. Hoy se siente complacida y agradecida por este honor.

“Estoy súper contenta porque son muchos años de entrega y es lindo que te hagan un reconocimiento por ello, aunque recuerdo que hace 10 años me habían ofrecido este premio y dije no, sentía que me faltaba trayectoria, más experiencia, más vida, ahora sí creo que es el momento”, expresó a Caracol Televisión.

Dichos premios están pensados para llevarse a cabo el próximo sábado 14 de marzo en Cartagena y como antesala se celebrará la convención #NIDO donde habrá conversatorios en los que participarán Maria C. y la actriz María Fernanda Yepes.