Margarita Ortega no aguantó más el irrespeto de la gente y se pronunció en Instagram

La presentadora Margarita Ortega no pudo callar más y se pronunció a través de un video en vivo en Instagram sobre los irrespetuosos que no usan audífonos en espacios cerrados.

Margarita es una mujer sensible a su entorno y al respeto hacia el otro, por eso no pudo guardarse más una situación que le sucede de forma recurrente en varios lugares que frecuenta y que le volvió a pasar durante su vuelo esta mañana viajando hacia Cali.

Margarita le contó a sus seguidores que había tomado el primer vuelo hacia su ciudad natal y antes de hacerlo no había podido dormir mucho porque trasnochó trabajando y madrugó para poder montarse al avión. Por ende, Ortega estaba casi dormida y quería recuperar algo de sueño, pero no pudo conciliarlo porque uno de los pasajeros que tenía cerca estaba viendo una serie en su celular sin audífonos.

Después de esta situación la caleña reflexionó sobre el respeto que se ha perdido hacia el otro con acciones como esta, que no respeta el espacio del que tenemos al lado y prima el bienestar individual. Además, Margarita no especificó si hizo algo al respecto en ese momento, pero si afirmó que muchos no reciben bien los comentarios cuando se les reclama por incurrir en este tipo de irrespetos e invitó a sus seguidores a hablar sobre el tema en el segmento semanal que realiza en sus redes sociales para compartir pensamientos con ellos.