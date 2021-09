Marcela Reyes contó que le hicieron brujería

La DJ Marcela Reyes, confesó durante un video en sus historias de Instagram que si ha sido victima de brujería y hasta se había dado cuenta quien sería la responsable.

Durante su integración con sus seguidores, alguien le preguntó, «¿Te han hecho brujería?”, y ella respondió que si, y que la habría sentido poco tiempo después de dar a luz a su hijo.

En el video ella contó, «Ay bebés, imagínense que sí. Cuando recién tuve a Valentino me pasó algo refuerte y uff, hasta se me eriza la piel, vomitaba cosas súper raras y me di cuenta quién era…” y susurró, «una amiga».

Marcela, no dio más detalles de lo sucedido.

Dato: Otros famosos como Sandra Mazuera y Greeicy Rendón tambien han contado sus experiencias con respecto a este tema.

