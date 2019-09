Marbelle se disculpa públicamente por mensaje racista y la víctima amenaza con denunciarla ante la Fiscalía

El comentario racista que hizo Marbelle se dio ayer en Twitter y generó un revuelo tan grande que la hizo salir en vivo en su programa ‘Lo sé todo’ pidiendo disculpas, no sin antes afirmar que la víctima de este insulto le habría hecho ¡MATONEO! a la cantante.

“He venido siendo víctima de matoneo por parte de una persona, y desafortunadamente ayer ocurrió algo; pero antes de cualquier explicación quiero pedir una disculpa pública y oficial a cada una de las personas de color de mi país, primero a mis colegas, cantantes, deportistas y personas que han hecho honra de mi bandera en el mundo entero”, dijo Marbelle en vivo en la pasada emisión de ‘Lo sé todo’, refiriéndose al escándalo que armo el tuitero Chris Fary cuando hizo público un insulto que la cantante le hizo por mensaje directo en Twitter: “Y usted, se nota que es un pobre güevón inservible…. vaya coma banano, mico asqueroso”.

Marbelle atinó a decir que nació en el Puerto de Buenaventura y se crió en Cali y que ama a los afrocolombianos porque ha podido compartir gratos momentos con integrantes de la comunidad. Además dijo que uno de los principios con el que había criado a sus hijas era “cero racismo”. Sin embargo, sí aclaró que este tuitero la venía insultando y enviando mensajes desde hace rato, pero no puso obtener las capturas de pantalla porque después de la discusión Marbelle eliminó su cuenta de Twitter.

Pero Fary no se quedó quieto y respondió en la misma red social a las disculpas de Marbelle, asegurando que nunca le había escrito, que solo fue ese lunes cuando recibió el insulto racista y mencionó que presentará una denuncia penal formal ante la Fiscalía Seccional de Pereira, por presunto punible de discriminación étnico racial.

A continuación los trinos de Chris Fary:

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf — Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019

La señora @Marbelle30 me acaba de hacer unas acusaciones muy grave contra mi persona, sin pruebas ni nada, sale a decir en público que yo la estaba acosando y que hace varios meses la e estado siguiendo, mientras que me ofende me calumnia, que pena con usted señora. — Chris Fary (@christianDuvani) September 26, 2019

Es la primera vez que yo le e comentado, y lo que usted acaba de hacer esta muy mala, solo para quedar bien, delante de la gente, así no es, que le costaba decir me equivoqué o pedir disculpas nada, le costaba no fuistes sincera 😠😡 — Chris Fary (@christianDuvani) September 26, 2019

Ella dice que yo la trate feo varias veces, yo nunca le había escrito o le había comentado a la señora, solo fue el lunes que le comenté única vez, no quiero fama pero quiero que sea sincera y que disculpe por grocera y por racista, además por las cosas que ha hecho. — Chris Fary (@christianDuvani) September 25, 2019