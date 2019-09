Marbelle está en el ojo del huracán por supuesto ¡MENSAJE RACISTA! en Twitter

La cantante y presentadora Marbelle están en medio de una polémica en Twitter por racismo, todo por una respuesta agresiva que le hizo a un usuario de esa red social.

No es la primera vez que Marbelle es noticia por sus respuestas disparatadas y subidas de tono, ella siempre ha sido una mujer sin filtro y va diciendo las cosas como las piensa en todo tipo de plataformas, como esta vez en Twitter, donde le dijo al usuario identificado como Christian Duván lo siguiente: “y usted se nota que es un pobre güevón inservible. Vaya y coma banano mico asqueroso”.

Esto habría sucedido a través de los mensajes directos y supuestamente la respuesta de Marbelle se dio porque Christian le habría dicho ignorante, como él mismo expone en los trinos que publicó.

Marbelle por su parte cerró su cuenta oficial de Twitter y no se ha pronunciado al respecto en ninguna red social, ni en el programa que presenta: ‘Lo sé todo’, del Canal Uno. Además, cuenta con el apoyo de varios usuarios que piden a Duván que así como él mostró el mensaje ofensivo de la cantante haciendo referencia a su color de piel, que muestre también el resto de la conversación, pues allí estaría la causa de la ira de la presentadora.

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf

— Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019