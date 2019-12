Marbelle dijo que “el arte no es resistencia” y le llovieron respuestas

La cantante Marbelle se echó a medio Twitter encima por decir que “el arte no es resistencia”.

Esta vez quiso decir públicamente que no está de acuerdo con los graffitis que hacen algunos vándalos en las manifestaciones y publicó una imagen que dice lo siguiente: “¡El arte no es resistencia, el arte es arte y punto! No metan a los verdaderos artistas en esa mierda que pretenden llamar arte con gente encapuchada”.

De inmediato cientos de usuarios trinaron a la cantante varias formas en las que el arte ha sido un actor protagonista en diferentes situaciones sociales históricas.

Querida @Marbelle30 te recomiendo rebelión en la granja de G. Orwell, Soldier throwing de Bansky en Palestina, o Bombtrack de Rage Against the machine. O quizás, què tal si ves algo de Pasolini. Mínimos ejemplos de “verdaderos aristas” como tú dices, que tal vez te sorprendas pic.twitter.com/V4TEF22Ad4 — Mateus (@diegomatteus) 26 de diciembre de 2019

@diegomatteus sobre lo que mencionabas de Bansky en Palestina, acá el muro del apartheid allá: pic.twitter.com/ngNjwCRmdh — ISAACSG (@simangeo) 26 de diciembre de 2019

Les danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris en grève manifestent devant le Palais Garnier. pic.twitter.com/QTgPboMcaq — Aymeric Lavin (@AymericOpera) 24 de diciembre de 2019