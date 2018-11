Mandatarios de Envigado capturados por corrupción no aceptaron cargos

En la tarde de este lunes 26 de noviembre continuó las audiencias contra el alcalde del municipio de Envigado, un exconcejal, el contralor, dos secretarios de despacho y tres particulares que fueron capturados el pasado jueves, al parecer, por estar implicados en casos de corrupción.

En medio de imputación de cargos el mandatario local, Raúl Cardona, aseguró ante el juez “No los acepto porque no he cometido ningún delito”. Asimismo, los otros capturados no aceptaron los cargos.

El alcalde fue imputado por los delitos: tráfico de influencias, concusión y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La audiencia de medida de aseguramiento se lleva a cabo en el Palacio de Justicia de Medellín.