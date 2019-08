Maluma y Ricky Martin repiten fórmula con el video de “No se me quita”

El paisa Maluma y el boricua Ricky Martin vuelven a juntarse para el video de “No se me quita” y nos muestran un clip muy colorido, caluroso y con mujeres muy bellas.

“Esta combinación no falla parceros”, se escucha al final del clip que repite la fórmula que los cantantes aplicaron en el video de “Vente pa’ acá”, la primera colaboración que hicieron. Esta vez ya no era en un hotel de lujo ni en una pool party, sino en una playa donde comparten escenas con salvavidas sexis (mujeres en su gran mayoría) con las que bailan y desarrollan todo un drama de “dame aire que me ahogo”.

Con efectos divertidos como peces nadando entre los artistas y un castillo de arena digital, Maluma y Ricky vuelven mostrar sus cuerpazos y a lanzar un Hit que seguro pondrá a bailar a todos sus fans este resto de año, que hace parte del álbum “11:11” del colombiano.