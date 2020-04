Minuto30.com- La llegada del Coronavirus es asimilada de forma diferente por todos los individuos y eso es algo natural, sin embargo es fundamental “tener un equilibrio” en ese aspecto, pues inclinarse hacia alguno de los extremos puede generar consecuencias de todo tipo.

El solo hecho de presentarse una pandemia mundial invita a tomar precauciones y no en vano las autoridades ya han adoptado varias medidas con el objetivo de evitar su propagación, las cuales deben seguirse al pie de la letra para evitar consecuencias lamentables.

No obstante, es recomendable no magnificar la situación actual y evitar a toda costa estresarse o entrenar en pánico, pues de no hacerlo, podemos hacernos “más vulnerables al contagio” del Covid 19.

Así lo certificó en entrevista con Minuto 30 Carlos Alberto Palacio Acosta, especialista en epidemiología y psiquiatría, quien además entregó importantes consejos al respecto.

Audio: Magnificar la situación actual y estresarse, puede hacernos “más vulnerables al contagio”