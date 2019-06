Madonna también fue acosada por el “monstruo de Hollywood” Harvey Weinstein

La reina del pop Madonna se unió a la lista de famosas acosadas por el exproductor y magnate de Hollywood Harvey Weinstein, tal colo se lo confesó a The New York Times Magazine en una entrevista.

“Cruzó algunas líneas y se me insinuó sexualmente”, confesó Madonna a la publicación, a la que también le dijo que todos en la industria tenían conocimiento del actuar de Weinstein, pero por su poder nadie se atrevía a denunciarlo. “Yo era consciente de que él hacía lo mismo con muchas otras mujeres que conocía en el negocio. Todos pensábamos: ‘Harvey puede hacer eso porque tiene mucho poder y sus películas son tan exitosas que todos quieren trabajar con él, así que hay que aguantar”, añadió.

Madonna, quien está en medio de la promoción de su más reciente álbum, es cuidadosa con las palabras que dice, pero afirmó que se sintió “aliviada” cuando empezaron las denuncias contra Harvey, que terminó creando el movimiento feminista #MeToo. “Cuando ocurrió dije: ‘Por fin’. No me alegra que vaya a la cárcel, eso no es bueno para el karma. Pero sí fue bueno que alguien que había abusado durante tantos años de su poder fuera llamado a declarar”, comentó.

La intérprete de “Medellín” también habló sobre Donald Trump y dijo dio a entender que le parecía un hombre inseguro, pues “un hombre, o un humano, que está seguro consigo mismo no tiene que estar acosando a las personas continuamente”, afirmó.