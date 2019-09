Mábel Cartagena confiesa que ya limó asperezas con Laura Acuña

La presentadora Mábel Cartagena hizo esta confesión en un juego de preguntas con sus seguidores de Instagram.

Mábel es conocida por su carisma y al mismo tiempo por su carácter. Se dice que tuvo muchas rencillas con algunas de sus colegas en RCN, donde trabajó, pero gracias a los cuestionamientos de sus fans, Cartagena pudo aclararlo todo.

Primero la cuestionaron sobre su supuesto pleito con Carolina Cruz, a lo que respondió: “¡Jamás en la vida! ¡Nunca me he llevado mal con ella! ¡Jamás, jamás, jamás! No sé de dónde sacaron eso. Estoy empezando a pensar que me están sacando como preguntirris ahí como para ver si uno cae, pero eso no es verdad”.

Pero después otro seguidor la cuestionó de forma similar pero con Acuña, oportunidad que la barranquillera aprovechó para aclara todo. “No somos amigas, pero si nos encontramos hablamos como si nada. El rencor no va con nosotras. Hace muchos años limamos asperezas”, confesó en sus historias de Instagram.