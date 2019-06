¡Luisa Fernanda W SE PRONUNCIA! Habla sobre Pipe Bueno y su silencio con el tema de Legarda

La instagramer Luisa Fernanda W se cansó de las habladurías y se pronunció a través de sus historias de Instagram.

Luisa se caracteriza por callar ante las polémicas y dejar que todo tome su curso, pero esta vez no aguantó más y se despachó en su Instagram diciendo su opinión respecto a Pipe Bueno y su silencio sobre Legarda.

Primero publicó una historia diciendo que no acostumbraba a hablar pero que “se llegó el día”. Luego posteó una imagen de la publicación que hizo al presentadora Flavia Dos Santos en la que está ella en la celebración del cumpleaños de Carolina Cruz, con un comentario que dice “no que no tienen nada con Pipe”, afirmación que Luisa respondió con una frase contundente: “¿y les tengo que dar explicaciones de mi vida privada? A ver, el día que sí tenga una relación, un nuevo novio, no se preocupen que le cuento”.

La siguiente historia es un pantallazo de un mensaje que le envió una seguidora diciéndole “bandida” a “La w”, que ella acompañó con un emoji de una muñequita con la mano en la frente con expresión de “nada qué hacer”.

Las siguientes publicaciones tienen textos que explican que Luisa está en un momento en que su vida está tranquila y es la última en enterarse de las cosas que se dicen en la red.

Dice que jamás va a superar lo sucedido con su exnovio Legarda y que hay algunos recuerdos que se los guarda para ella para no generar polémica, además de ser cautelosa pues todo lo que diga puede ser usado en su contra y prefiere manejar la situación internamente y conforme a la ley.

También agradece a su familia que la ha acompañado en este proceso, que no se ha igualado con nadie saliendo a decir cosas en público y que intentará seguir su vida con la sonrisa que la caracteriza.

Aquí las fotos de las historias de Luisa.