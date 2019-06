¿Luisa Fernanda W es “la innombrable” de Fabio Legarda?

El papá del fallecido cantante Legarda, Fabio Legarda, hizo un comentario en su cuenta oficial de Instagram mencionando a “la innombrable” y todo el mundo supone que es la ex de su hijo.

La publicación que hizo Don Fabio tiene consigo un texto de Milán Kundera que habla sobre la nostalgia y las oportunidades perdidas, que según el mismo empresario hace parte de su proceso de duelo, después de la muerte de su hijo hace ya más de tres meses.

Sin embargo, muchos seguidores le siguieron el hilo y le hicieron comentarios al respecto que él mismo respondió. Pero hubo una respuesta en particular que generó polémica y fue la siguiente: “porque la innombrable cogió el tel y Robó su memoria”.

De inmediato los seguidores de “La w” se le fueron encima y le dijeron cosas como “que señor más ridículo, cómo que no recuerda que Luisa mantenía una relación de noviazgo con su hijo, usted no sabe si ahí habían fotos, si ahí había videos o cosas privadas de ellos que a usted no tienen porqué pertenecerle” o “definitivamente tiene que aprender a manejar su odio hacia ella, no es la culpable de que Legarda ya no esté aquí , tiene que buscar ayuda”.

Nos queda la incógnita si en verdad “la innombrable” es Luisa o es que hay otro gato encerrado en la historia.