Luisa Fernanda W se retracta ahora: YA NO QUIERE SER PRESIDENTE

Tras haber sido tendencia este martes tras un trino en el que se mostraba aspirante a la soberanía, la influencer pareció arrepentirse de “encartarse” con la idea de ser presidente de Colombia.

Durante el martes, la controversial estrella de las redes fue tendencia tras alentar a sus seguidores de postularse como candidata presidencial si su publicación alcanzaba las 3.000 reacciones, tanto que hasta Gustavo Petro sugirió una alianza vicepresidencial si eso llegara a suceder.

Sin embargo, este miércoles ha parecido arrepentirse y dejar en claro que “eso de lanzarme de presidente” sería un ‘encarte’ y negó toda la posibilidad de que eso sucediera, aunque en realidad pareció no dejarla cerrada del todo mediante su publicación:

Eso de yo lanzarme de presidente, no va a pasar NUNCA, no me voy a encartar!! Guarden este tweet por si pasa lo contrario.

— Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) October 23, 2019