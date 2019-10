Los Uribe Noguera no indemnizarían a la familia Samboní ya que responsabilidad penal sería solo de Rafael

Después de que este viernes se conoció que la defensa de la la familia de Yuliana Samboní está reclamando el pago de una indemnización, se ha planteado que los Uribe Noguera no estarían obligados al pago de la misma ya que sería responsabilidad única de Rafael Uribe Noguera.

En este caso ha generado polémica y se planteó que los hermanos de Rafael, confeso asesino de la menor, no tendrían que pagar la indemnización porque la responsabilidad del caso es individual y los hermanos Catalina y Francisco ya fueron absueltos del proceso.

Además, en este caso se ha resaltado que Rafael Uribe Noguera, condenado a 58 años de cárcel por el caso, no tiene ninguna propiedad a su nombre y el vehículo en el que transportó a la menor no le pertenecía, por lo que no tendría cómo pagar la indemnización.

La abogada defensora de la familia Samboní ha planteado que los Uribe Noguera no se han tomado el trabajo de contactarla para organizar el pago de la indemnización, tema que ahora es objeto de dudas y que tendría que definir la justicia.

Por otra parte, el abogado defensor de los Uribe Noguera aseguró que ellos ofrecieron una indemnización que en su momento habría sido rechazada por los familiares de la menor, y resaltó que tanto Catalina como Francisco tuvieron pérdidas económicas después de lo ocurrido.