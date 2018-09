Los investigan por captar hombres interesados en mujeres prepago para secuestrarlos y exigirles dinero

Minuto30.com-. Ante el juez 42 penal de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de secuestro extorsivo agravado a William Yesid R.B., Nicolás R., Densy Dayana C. y Luisa Fernanda C., quienes no aceptaron su responsabilidad.

Los hechos se relacionan con la publicidad en páginas de internet de servicios sexuales de mujeres prepago y personas transgénero, que al parecer usaban los hoy investigados para captar a sus víctimas.

Luego de establecer un contacto por medio de aplicaciones de mensajería instantánea o vía telefónica, los clientes acordaban las citas con la supuesta agencia de servicios prepago. Al cumplir el encuentro, las víctimas eran llevadas a una residencia, donde eran atacadas por aparentes transgénero, quienes las amenazaban de muerte y les exigían las claves de sus tarjetas crédito y débito.

Al hacer la imputación, el fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Bogotá indicó que en una ocasión encerraron a un hombre por más de 24 horas en un cuarto del barrio Venecia, sur de la capital, tiempo en el que le fueron sustraídos de dos de sus tarjetas, cerca de 11 millones de pesos.

Los procesados se encuentran privados de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres por cuenta de otros procesos similares relacionados con secuestro extorsivo.

Con información de la Fiscalía General de la Nación