¡Lo estaban haciendo por donde no era! Una pareja china buscaba un hijo hace 4 años

Una pareja de jóvenes en Bijíe, China, consultaron a un médico porque llevaban cuatro años intentando tener un bebé, la pareja sospechaba que alguno de los dos podría tener un problema biológico pero el médico se llevó una gran sorpresa en la indagación.

Una mujer de 24 años y su pareja de 26 años asistieron a una cita con el Dr. Lui Hongmei y este al hacerles varias preguntas se sorprendió que la mujer dijera que cada vez que tenía relaciones sentía dolor, el doctor empezó revisándola a ella porque sospechaba que podía tener algún problema de salud.

“Era una pareja muy joven y desde hacía cuatro años que no podían concebir. Estaban bastante preocupados y decidieron consultar cuando su familia comenzó a presionarlos. Ellos confesaron que tenían sexo de forma regular”, contó el médico Lui Hongmei. “Me llamó la atención cuando la mujer me dijo que le dolía cada vez que tenían relaciones lo que me pareció algo inusual”, explicó el médico.

Lui Hongmei descubrió que en realidad lo que pasaba es que durante los cuatro años no lo habían hecho de la forma correcta sino que la pareja tenía sexo anal.

El doctor le obsequió a la pareja manuales de relaciones sexuales y consejos para que la actividad sexual sea efectiva, la noticia del embarazo llegó a los meses y en forma de gratitud, la pareja le regalo a Lui Hongmei una gallina y 100 huevos.