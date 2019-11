¿Lo dejarán ir? Cano reconoció que tiene tres ofertas ‘millonarias y atractivas’ del fútbol del exterior

Después de lograr el tan anhelado título con la camiseta del Independiente Medellín, hasta ahora se desconoce cuál es el futuro próximo de Germán Ezequiel Cano, ya que no ha tenido acercamientos para renovar su contrato para el próximo año.

Aunque el goleador argentino ha sido enfático en que el DIM es su opción número uno, en las últimas horas también reconoció que tiene tres tentativas propuestas de parte de tres ligas del exterior, en caso tal de no renovar contrato con el ‘Poderoso’.

“Todavía no me ofrecieron nada. La primera opción es del DIM. Primero quiero escuchar al club y, junto a mi familia, vamos a tomar la mejor decisión de cara al año próximo”, aseguró el delantero argentino durante una entrevista en el Superdeportivo de AM de México.

Al detallar de dónde han venido las propuestas del fútbol internacional que se consideran tentativas por su carácter ‘millonario’, el delantero reconoció: “Tengo ofertas de la MLS, Brasil y Emiratos Árabe”.