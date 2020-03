¡Llegó YouTube Go! La opción perfecta para ver videos sin conexión a Internet

YouTube Go. Foto: Instagram.

En épocas de cuarentena y teletrabajo, YouTube Go llegó para que todos podamos disfrutar del contenido audiovisual digital sin saturar el Internet.

La idea viene desde el gran Google que quiere integrar al público que no tiene una buena conexión a Internet (o simplemente no cuenta con ella) y por eso creó este aplicativo que deja ver videos a aquellos que no se pueden conectar.

Serán 130 países los que podrán descargar esta App en dispositivos con sistema operativo Android. México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina serán la prioridad para YouTube Go, que permite elegir la resolución de la descarga y ver después el contenido sin gastar datos, tal como publica El País de España.

Una de las opciones más ingeniosas de la aplicación es la de compartir vídeos con amigos que estén cerca, sin necesidad de Internet. Se hace creando una red para compartir contenido entre ambos. Además, la aplicación estará disponible de forma gratuita, una gran ventaja para aquellos que necesitan priorizar el consumo de Internet, ahora que familias enteras van a estar recluidas de tiempo completo bajo el mismo techo.