Lista la fecha para ver a los Backstreet Boys ¡EN COLOMBIA!

Ocesa, la empresa encargada de traer a los míticos Backstreet Boys a Colombia anunció la fecha en la que podremos escuchan en vivo canciones como “I Want It that Way” y “Everybody“.

Desde que se anunció que la boy band más importante de la historia llegaría a Colombia sus fanáticos estaban en vilo para conocer la fecha en que pisarán tierras cafeteras por primera vez. Hoy la espera terminó y se conoce que Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, AJ McLean y Howie Dorough estarán en Bogotá el próximo 1 de marzo de 2020.

Los Backstreet Boys cantarán en el Movistar Arena, uno de los escenarios más nuevos y grandes de la capital colombiana, y vendrán con el repertorio de su ‘DNA World Tour‘, que ya ha sido todo un éxito en Estados Unidos y Europa. Los precios de la boletería están entre los 114.300 y los 811.400 pesos, para escuchar los grandes éxitos que ha tenido la banda durante sus 26 años intermitentes de carrera artística.