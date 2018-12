Lista completa de nominados a los Golden Globes

Las nominaciones para la 76° edición de los Golden Globe Awards fueron anunciadas por la Asociación Extranjera de Prensa Extranjera de Hollywood.

Liderando todas las nominaciones en 6 categorías se encuentra la biopic de Dick Cheney, Vice, en donde Christian Bale se convierte en el exvice-presidente norteamericano, seguido de The Favourite, Green Book y A Star Is Born, con 5 nominaciones cada uno.

Las nominaciones fueron anunciadas por Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann y Christian Slater.

La ceremonia se llevará a cabo el 6 de enero del 2019 en el Beverly Hilton Hotel, en donde Andy Samber y Sandra Oh serán los anfitriones.

Esta es la lista completa de los nominados:

MEJOR PELÍCULA DRAMA

– ‘Black Panther’

– ‘Infiltrado en el KKKlan’

– ‘Bohemian Rhapsody’

– ‘El blues de Beale Street’

– ‘Ha nacido una estrella’

MEJOR PELÍCULA COMEDIA O MUSICAL

– ‘Crazy Rich Asians’

– ‘La favorita’

– ‘Green Book’

– ‘El regreso de Mary Poppins’

– ‘El vicio del poder’

MEJOR DIRECTOR

– Bradley Cooper (‘Ha nacido una estrella’)

– Alfonso Cuarón (‘Roma’)

– Peter Farrelly (‘Green Book’)

– Spike Lee (‘Infiltrado en el KKKlan’)

– Adam McKay (‘El vicio del poder’)

MEJOR ACTOR DE DRAMA

– Bradley Cooper (‘Ha nacido una estrella’)

– Willem Dafoe (‘Van Gogh, a las puertas de la eternidad’)

– Lucas Hedges (‘Identidad borrada’)

– Rami Malek (‘Bohemian Rhapsody’)

– John David Washington (‘Infiltrado en el KKKlan’)

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA

– Glenn Close (‘La buena esposa’)

– Lady Gaga (‘Ha nacido una estrella’)

– Nicole Kidman (‘Destroyer’)

– Melissa McCarthy (‘¿Podrás perdonarme algún día?’)

– Rosamund Pike (‘A Private War’)

MEJOR ACTOR DE COMEDIA O MUSICAL

– Christian Bale (‘El vicio del poder’)

– Lin-Manuel Miranda (‘El regreso de Mary Poppins’)

– Viggo Mortensen (‘Green Book’)

– Robert Redford (‘The Old Man and the Gun’)

– John C. Reilly (‘Stan & Ollie’)

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA O MUSICAL

– Emily Blunt (‘El regreso de Mary Poppins’)

– Olivia Colman (‘La favorita’)

– Elsie Fisher (‘Eighth Grade’)

– Charlize Theron (‘Tully’)

– Constance Wu (‘Crazy Rich Asians’)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

– Mahershala Ali (‘Green Book’)

– Timothee Chalamet (‘Beautiful Boy’)

– Adam Driver (‘Infiltrado en el KKKlan’)

– Richard E. Grant (‘¿Podrás perdonarme algún día?’)

– Sam Rockwell (‘El vicio del poder’)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

– Amy Adams (‘El vicio del poder’)

– Claire Foy (‘First Man (El primer hombre)’)

– Regina King (‘El blues de Beale Street’)

– Emma Stone (‘La favorita’)

– Rachel Weisz (‘La favorita’)

MEJOR GUION

– Alfonso Cuarón (‘Roma’)

– Deborah Davis y Tony McNamara (‘La favorita’)

– Barry Jenkins (‘El blues de Beale Street’)

– Adam McKay (‘El vicio del poder’)

– Brian Hayes Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga (‘Green Book’)

MEJOR BANDA SONORA

– Marco Beltrami (‘Un lugar tranquilo’)

– Alexandre Desplat (‘Isla de perros’)

– Ludwig Göransson (‘Black Panther’)

– Justin Hurwitz (‘First Man (El primer hombre)’)

– Marc Shaiman y Scott Wittman (‘El regreso de Mary Poppins’)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

– “All The Stars” (‘Black Panther’)

– “Girl in the Movies” (‘Dumplin’)

– “Requiem for a Private War” (‘A Private War’)

– “Revelation” (‘Identidad borrada’)

– “Shallow” (‘Ha nacido una estrella’)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

– ‘Los Increíbles 2’

– ‘Isla de perros’

– ‘Mirai, mi hermana pequeña’

– ‘Ralph rompe Internet’

– ‘Spider-Man: Un nuevo universo’

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

– ‘Cafarnaúm’ (Líbano)

– ‘Girl’ (Bélgica)

– ‘Obra sin autor’ (Alemania)

– ‘Roma’ (México)

– ‘Un asunto de familia’ (Japón)