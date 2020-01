Lina Tejeiro revela si su nariz es ¡OPERADA!

La actriz Lina Tejeiro decidió dejar clara una de las incógnitas que más la rodean los últimos meses, si su nariz es operada.

A Lina le encanta jugar a las preguntas de Instagram con sus seguidores, a los que les ha respondido hasta por qué ha terminado sus relaciones sentimentales. Esta vez hubo una pregunta muy frecuente para Tejeiro y tiene que ver con su nariz.

Muchos piensan que la tiene operada, por eso, decidieron confirmarlo con la actriz, quien dejó claro que ¡NO! ha pasado por el quirófano para modificar su nariz. “Noooo, esta es mi nariz, aunque muchos me la critican… Pero no, no me la he operado nunca”, respondió Lina.