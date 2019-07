Lina Tejeiro le responde como una dama a un seguidor que le dijo que parecía “un man”

La actriz Lina Tejeiro recibió un mensaje en Instagram de un usuario pidiendo que no hiciera más ejercicio y ella le respondió como se debe.

“No haga tanto ejercicio que ya queda como un man, eras la mujer de mis sueños antes, ya ahora no”, le escribió este usuario a Lina a través de un mensaje directo en Instagram, frase que ella no dejó pasar de largo y respondió con toda la sinceridad que se necesita en estos casos.

“Te explico algo con todo respeto, mi intención no es ser la mujer de TUS SUEÑOS, realmente no nací para ser lo que TÚ ESPERAS QUE YO SEA!”, escribió Lina, para luego añadir con más sinceridad: “yo entreno y me ejercito para ser la mujer DE MIS SUEÑOS! Si no te gusta, realmente me importa poco o nada”.

Pero no contenta con ello, Lina remató a este usuario con la siguiente frase: “tú no eres el hombre de mis sueños y tampoco espero que lo seas”. Aquí los pantallazos de la respuesta que le dio a este seguidor y a otra que enalteció su forma de ser.