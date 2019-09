Lina Tejeiro confiesa por qué su novio no ha publicado ninguna foto con ella

La actriz Lina Tejeiro está feliz con su nuevo novio Norman Capuozzo, pero no faltó el que le quiso “dañar el caminado” y por ello tuvo que confesar la razón por la que el venezolano no ha publicado ninguna foto con ella en su cuenta de Instagram.

Lina alborotó las redes ayer con la primera foto de ella y su novio dándose un apasionado beso en un yate, que mucho alabaron pues la nueva pareja se ve hermosa, sin embargo, un usuario quiso pasárselas de listo y le comentó lo siguiente a la actriz: “Estado sentimental: Esperando que Norman Capuozzo publique una foto contigo”.

Lina no dejó pasar la oportunidad para demostrar que es una dama y que no se deja de nadie. De inmediato le respondió lo siguiente: “No todos demostramos el amor en público, son temas de personalidad y tampoco alimento un amor basado en redes sociales. Yo lo hago porque así es mi personalidad y me encanta publicar varias cosas de mi vida. A mí me basta con su manera de tratarme y como me hace sentir, con lo que me demuestra en privado. No necesito de una foto para sentirme valorada”.

Esta respuesta de Lina acumuló más de 1200 likes.