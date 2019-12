Lina Tejeiro aclaró rumores sobre su “separación” con Normal Capuozzo

La actriz Lina Tejeiro se cansó de los rumores sobre su separación con su actual novio Norman Capuozzo y aclaró qué era lo que estaba sucediendo.

Lina es una mujer que habla sin tapujos y cuando tiene que aclarar las cosas de frente no le tiembla la mano para hacerlo. Esta vez decidió recurrir a sus historias de Instagram para aclarar por qué ha estado alejada de las redes, los viajes y de su novio, el empresario venezolano.

“No estoy con el amor, porque de amor yo no vivo, de amor no pago las cuentas, ni las tarjetas de crédito. Así que tengo que trabajar, trabajar mucho, por eso no estoy con el amor. Y creo que todos en el mundo tenemos prioridades en la vida… La mía son mis metas laborares y a veces hay que hacer sacrificios”, declaró Lina en sus videos.

Por el momento Lina acaba de terminar las grabaciones de la serie que estrenará próximamente y sigue muy enamorada de Norman.