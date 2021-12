Este sería el millonario salario de Lily Collins en ‘Emily En Paris’

‘Emily En Paris’ es una de las series más populares de Netflix, ya sea por los que la ven solo para criticarla o por sus verdaderos fanáticos, la serie logró coronarse como una de las más vistas del año pasado. Este éxito llevó a que la segunda entrega no tardara en anunciarse y ahora ya está disponible en la plataforma de streaming.

La serie protagonizada por Lily Collins llegó el año pasado en medio de la cuarentena, lo que ayudó a que alcanzara rápidamente los primeros puestos en todo el mundo.

Ahora, la segunda temporada tiene el desafío de mantenerse y conservar a todos los admiradores que se sintieron atraídos por la trama, la moda y la comedia.

Lilly Collins es la protagonista de Emily en Paris.

No obstante, uno de los mayores atractivos que tiene esta serie es el trabajo de la heredera de Phil Collins como la estrella del show y el personaje que le da nombre a ‘Emily in Paris’, pero allí no solo se destaca como la carismática aunque por momentos molesta y egoísta experta en publicidad e influenciadora, también es una de las productoras en la de Netflix.

Por supuesto que todo esto no hace más que sumar a su ya abultada cartera, de hecho, se estima que la fortuna de Lily Collins ronda los 25 millones de dólares y esto era antes de que protagonizara la serie, por lo que ahora es mucho más. Pese a que la cadena de streaming no suele revelar los salarios que cobran sus estrellas, hay algunos datos que sugieren cuánto se llevaría a casa la actriz inglesa de 32 años.

