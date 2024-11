Luego de que un menor de edad hiciera un video suplicando al Clan del Golfo dejar a su mamá en libertad en el sur de Bolívar, los criminales decidieron entregar a la mujer a una comisión de la OEA.

El secuestro de la mujer se dio a conocer en días pasados gracias al video que realizó su hijo en el que pedía entre sollozos “Señores autodefensas, este video lo hago para que respeten a mi mamá, me la pueden devolver con vida, no tengo padre, no tengo a nadie, no me quiero quedar huérfano. ¿Por favor me la pueden regresar?”.