Le pondrán ‘tatequieto’ a Rappi: el Ministerio de Trabajo anunció que será reglamentada

Desde el Ministerio de Trabajo se confirmó que para el próximo año se hará una reglamentación para el tipo de empresas que funcionan a través de plataformas como Rappi, después de las cuestionadas y polémicas condiciones laborales de los empleados.

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, aseguró en conversación con La Fm, que en el artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo, se obliga a que en 2020 se haya reglamentado el tema de las plataformas digitales “porque esto no puede seguir así”.

“Esto no puede seguir así por el bien de la empresa y por el bien del trabajador, los dos se hacen daño y a Rappi tampoco le conviene trabajar con unas personas que no confían en ellos, una cantidad de cosas que sé que Rappi puede mejorar”, planteó la ministra Arango.

Además, la ministra planteó que lo mismo le pasa a los trabajadores, ya que si ellos están más seguros con la empresa teniendo algunas ventajas, podrán adquirir legalmente sus derechos, que hoy existen en el ámbito laboral en Colombia.

“Ellos no están obligados a trabajar con Rappi, pero también hay que tener en cuenta la situación laboral de Colombia. Venimos con una productividad que no aumenta hace cinco años y no genera empleo y la gente tiene la pistola en la mesa para comer. Se trabaja y se regalan en muchas situaciones, lo cual tampoco es justo con ellos”, aseguró la ministra.