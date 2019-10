Le llueven críticas y memes a Salud Hernández por trino sobre el beso de Claudia López y Angélica Lozano

La periodista y columnista Salud Hernández armó un alboroto gigante en Twitter por decir que el beso de celebración de Claudia López con su esposa Angélica Lozano era una “ofensa” a los votantes cristianos.

El tweet habla por sí solo. “A mí me trae al fresco, pero es innecesario el beso en la boca de Claudia con su pareja. Para que ofender a los partidos cristianos y sus votantes? En campaña no lo hizo. Será buena alcaldesa, seguro, pero que no empiece retando a otras minorías”.

Y como era de esperarse, los usuarios de la red social le contestaron a Hernández con memes e insultos como “homofóbica y ridícula” y “boba hiju#$%&”, además de hacerle varias invitaciones a que se vaya del país y otras como “señora, siéntese” o “señora, cállese”. También le compartieron imágenes de otros políticos heterosexuales besando a sus esposas como Iván Duque, Gustavo Petro y Sergio Fajardo.

Horas después Salud puso otro trino en el que deja claro que no elimina los insultos que le hacen en Twitter porque ella deja a sus seguidores que “disfruten” insultándola.