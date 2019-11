Le leyó las redes sociales a su hijo y logró evitar que cayera en manos de un pedófilo

Un padre de familia de la ciudad de Bogotá narró para Caracol Noticias que logró salvar a su hijo de tan solo 12 años de edad, de caer en manos de un pedófilo.

Según narró el hombre, su hijo quien tenía acceso a redes sociales le pidió prestado el celular a su hermana y olvidó cerrar su cuenta personal, en ese momento, la familiar le leyó las conversaciones y al ver una bastante extrañas decidió mostrarle a su progenitor.

El padre descubrió que su hijo estaba hablando con un pedófilo, por lo que decidió intervenir y bajo engaños lo citó para enfrentarlo.

Haciéndose pasar por el niño, el padre citó al sujeto y cuando lo tuvo enfrente le reclamó verbalmente por las insinuaciones que la había hecho a su hijo. Sin embargo, la situación pasó a mayores cuando varios testigos de la situación se dieron cuenta que el sujeto era un pedófilo y lo atacaron a golpes.

“Desafortunadamente se llegó al linchamiento, pero yo creo que es una buena lección para estos tipos para que aprendan a no meterse con nuestros niños”, señaló el hombre para el medio ya citado.

De igual forma, el hombre le hizo un llamado a los padres de familia para que le pongan atención a sus hijos y no les permitan el acceso a las redes sociales: “Mi hijo me mintió, afortunadamente pudimos descubrirlo y no pasó a mayores”, concluyó.