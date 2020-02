Le imputan cargos a un sujeto que durante años habría abusado de su hijastra

Como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, la Fiscalía le imputó cargos a un hombre señalado de abusar de su propia hijastra, en hechos ocurridos durante el año 2014 en su residencia en Florencia, Caquetá.

Su captura se hizo efectiva en cumplimiento de la orden judicial emanada por el Juzgado 2° Penal Municipal, con funciones de control de garantías de esa ciudad.

Se evidenció, en desarrollo de la investigación, que el hombre habría aprovechado la cercanía con la menor por su parentesco para abusar de ella sexualmente en varias oportunidades, tras intimidarla y amenazarla para que guardara silencio.

En audiencias concentradas el indiciado no aceptó los cargos enrostrados por el ente acusador y no le fue impuesta medida de aseguramiento por falta de elementos subjetivos que sustentaran dicha medida, teniendo en cuenta que han pasado varios años después de cometida la conducta que al parecer no se ha repetido sumado a que tampoco reside con la afectada; sin embargo, deberá seguir compareciendo al proceso.

Con información de la Fiscalía General de la Nación.