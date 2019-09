¡¿Laura Bozzo se lanzará a la presidencia de Perú!?

La famosa y polémica presentadora peruana Laura Bozzo afirmó que está pensando seriamente lanzarse como candidata a la presidencia de su país natal.

La decisión que tiene que tomar Laura no es fácil, pues tiene varias razones en contra de su postulación a la presidencia de Perú, sin embargo, ella está convencida que tiene todas las facultades necesarias para desempeñarse como mandataria de su nación.

La invitación se la hizo un partido político peruano que escuchó sus declaraciones sobre su posible deseo de ser presidenta. Ante este ofrecimiento, el primer pensamiento que tuvo Laura fue el siguiente: “Cada vez que yo he tenido que ver con cuestiones de tipo político he terminado mal”, haciendo referencia los problemas que tuvo en la época de Fujimori y Montesinos en los años 90, así como su arresto domiciliario de tres años por haber mostrado el caso de la hija no reconocida del ex presidente Toledo, tal como publica el portal Infobae.

Otra de las razones en contra de su postulación son sus hijas, Alejandra y Victoria, quienes no quieren sufrir más por las decisiones mediáticas de su mamá y le dejaron muy claro que no le van a permitir que se vaya a Perú a hacer campaña.

Además, Laura está trabajando activamente con Televisa y Univisión, otro asunto que tendría que manejar, pues irse de candidata presidencial significa dejarlo todo en México, país que la ha recibido con los brazos abiertos y que hoy la cataloga como una de las presentadoras más importantes al aire.

Pero Laura sabe muy bien que su carrera en derecho le permitiría llegar a la presidencia de Perú y que el conocer de primera mano la injusticia social que viven sus coterráneos le ayudaría a combatir la corrupción de una manera muy radical, pues hasta propondría la pena de muerte a aquellos funcionarios públicos y ejecutivos que terminen siendo sentenciados como corruptos.

Laura afirmó que lo está pensando, que no sabe qué va a decidir, sin embargo, no se nos puede hacer raro que emprenda su camino político hacia la presidencia y logre ponerse la banda de presidenta del Perú.