Video. Con nostalgia Laura Acuña le mandó un mensaje a su sobrina fallecida

Laura Acuña, es una presentadora que ya no aparece con frecuencia, sin embargo, es activa en sus redes sociales.

Recientemente, por medio de sus historias de Instagram, mostró un momento de nostalgia que generó empatía entre sus seguidores e internautas.

Con una foto de fondo de nubes, escribió: “Happy birthday”, Sarita mía. Felices 15 años, mi amor. Hoy el cielo está de fiesta”.

Sus seguidores comenzaron a comentar sobre si “Sarita” era la bebé que Acuña había perdido años atrás.

“No importa cuánto tiempo pase, siempre te recordaré con amor y gratitud por todo lo que me enseñaste en tan poco tiempo. Te extraño más de lo que las palabras puedan expresar. Te amo, hija”. Escribió en su historia.

Y es que Acuña, dolorosamente había perdido a un bebé antes de que naciera su segundo hijo, Nicolás.

Sin embargo, la presentadora había etiquetado a su hermano; luego se dieron cuenta que “Sarita” era la sobrina de Laura.

“Un bebé arcoiris es un niño que nace después de la pérdida de un bebé anterior. Es el entendimiento de que la belleza de un arcoiris no niega la ferocidad de la tormenta. Cuando aparece un arcoiris no significa que la tormenta nunca sucedió o que la familia no está lidiando con su dolor. Lo que significa es que algo hermoso y lleno de luz apareció en medio de la oscuridad”. Terminó su dedicatoria.



