Las velitas una tradición que sobre pasa las fronteras

Desde 1854, se celebra en Colombia, el día de las velitas, una de las tradiciones más populares de nuestro país, en la cual, se conmemora el día de la Inmaculada Concepción, su significado: marcar el camino recorrido por la Virgen María, iluminado por las velas, así mismo, recordar que la Virgen María, no estuvo nunca, en la obscuridad sino siempre en la luz; algunas personas, de otras religiones, lo realizan por compartir en familia, tradición, cultura o pedir algún deseo especial.

En el año 1854, todos los países católicos encendieron velas o antorchas en honor a la Inmaculada Concepción, esta tradición, se conservó tan solo en Colombia y Lyon – Francia, sin embargo, al igual que los Colombianos, ya empieza a traspasar fronteras.

En Colombia, la empresa número 1 es Velas y Velones San Jorge, ubicada en el departamento de Antioquia, para ellos, la temporada de la vela a color, representa un incremento en las ventas de hasta el 100%, en los meses de octubre y noviembre, que es la fecha, en la que se despacha a los distribuidores, para ellos posteriormente venderla al cliente final o detallista.

Aún, ninguna empresa en Colombia, exporta para esta temporada, por lo que me día a la tarea de evaluar, ¿qué tanto impacto se tiene a nivel internacional?, en una temporada que para los Colombianos es un buen aguinaldo.

Los venezolanos, aun no celebran esta fecha, en su mayoría, no entienden el significado de encender las velas, menos aún, de hacerlo en las aceras de las calles o negocios, les parece curiosa la actividad, hable con Wendy una estilista que labora en la ciudad de Medellín, me contó que no encendería las velas porque en su país esta tradición no existe.

Daniel Sevilla, un ventero ambulante en la ciudad de Medellín, viene de Venezuela, lleva un año en Colombia, manifiesta que encenderá las velitas, con el deseo de un cambio político en país, adopta ya esta tradición como propia, al igual que la cultura del país que le abrió las puertas, de regresar a Venezuela seguirá encendiendo las velitas cada 7 y 8 de diciembre.

Son muchos, los colombianos en el exterior, ellos celebran esta festividad, cada 7 de diciembre en sus casas, con sus colonias, con sus amigos, se reúnen para festejar el inicio de la navidad, como le enseñaron sus padres, encendiendo 7 velas para que se cumplan 7 deseos, lo hacen el 7, lo hacen de nuevo el 8, para que los deseos de sus familias en Colombia, sean una realidad, las velitas una tradición que ya sobre pasa las fronteras.