Las máquinas que ofreció Maduro no le sirven a Colombia, no son compatibles con la prueba de Covid- 19

El presidente de Colombia, Iván Duque, explicó que las máquinas de diagnóstico de Covid- 19 que ofreció Nicolás Maduro no son compatibles con las pruebas que se hacen en el país, por lo que no sirve.

En conversación con Blu Radio, el presidente manifestó que tras analizar estas se logró determinar que no eran útiles para el país. “Le dijimos a la Organización Panamericana de la Salud: analice qué es lo que hay detrás. Y la OPS analizó y esas máquinas no son compatibles ni con el tipo de pruebas, ni con el tipo de reactivos, ni el material que se maneja en Colombia”, declaró Duque para el medio ya citado.

El presidente detalló que un médico le explicó de forma coloquial que las máquinas son como un zapato de otra talla: “.Ayer me decía un médico, le preguntaba, explíqueme bien lo de las máquinas. Y él me dijo: ‘¿Usted cuánto calza?’. Le dije, ‘yo calzo 40’. Y me dijo ‘¿si yo le regalo unos zapatos 35 usted qué hace?’ Me lo decía él coloquialmente”, contó.

“O me decía, ‘le voy a decir a usted que descargue una aplicación que solo está en Android para que usted la instale en un iPhone, no le va a funcionar”, añadió.

Venezuela señaló que Duque rechazó las dos maquinas de diagnóstico del Covid-19 donadas por Maduro