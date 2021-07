Las camas ‘antisexo’ y de cartón que tendrán los deportistas en los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón

Organizadores de la versión Tokio de los Juegos Olímpicos han mandado a diseñar 18.000 camas fabricadas con cartón y que solo soportan el peso de un atleta.

De acuerdo con los organizadores esta iniciativa además de tener un justificación totalmente ambiental, tambien tiene el objetivo de ayudar a garantizar el rendimiento de los atletas sin sexo y evitar que al compartir cama esta se convierta en un foco de contagio del Covid -19.

Takashi Kitajima, gerente general de la Villa Olímpica, argumentó que estás camas son resistentes para el optimo descanso del deportista pero que «por supuesto, la madera y el cartón se romperían si saltaras sobre ellos”.

Indicaron además que el cartón con que están fabricadas las camas, se reciclará después de los juegos.

Dato: Además de esta medida, los organizadores han manifestado que trabajan para garantizar que los juegos sean amigables con el medio ambiente al menos en un 99%.



Foto: Twitter



Where Olympic Dreams are made. Athletes' Village bedroom in Tokyo. #Tokyo2020 pic.twitter.com/2yvzcPELXT

— IOC MEDIA (@iocmedia) November 17, 2020