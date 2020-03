Lance Bass, exintegrante de *NSYNC, y su esposo han intentado tener un hijo por vientre subrogado ¡NUEVE VECES!

El cantante Lance Bass y su esposo Michael Turchin han hecho nueve intentos de tener un hijo a través de un vientre subrogado, pero lamentablemente no han tenido éxito y así lo contó el exintegrante de *NSYNC.

Lance le confesó a Pop Sugar que ha sido un camino difícil de recorrer, pero no están solos en ello. “Hemos conocido a tantas parejas geniales que tienen la misma historia… no nos sentimos solos”, declaró.

Bass también aclaró cuál es el momento más complicado y cómo han hecho para soportar dicho proceso. “Tratas de engañarte para no emocionarte porque sabes que cualquier cosa puede suceder, especialmente en las primeras semanas cuando hay una gran posibilidad de que los embriones no se peguen”, añadió.

Por el momento llevan nueve intentos y ninguno ha funcionado, pero no desfallecen y van para el décimo, aunque no descartan aplicar para una posible adopción. “Nueve no funcionó, así que ahora estamos en diez, y esperamos que la próxima vez funcione, trato de no preocuparme por eso… Hay muchos niños que necesitan ser adoptados, no me opongo a seguir adelante y adoptar si esto falla la próxima vez”, afirmó.