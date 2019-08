Lana del Rey lanzó su sexto álbum llamado «Norman Fucking Rockwell»

Después de que el pasado 17 de agosto se filtrara ilegalmente en diferentes foros y redes el nuevo álbum de Lana del Rey, por fin llega la fecha esperada del lanzamiento de su sexto álbum, «Norman Fucking Rockwell».

Hace escasamente 15 días, la artista compartió unos abrebocas de los videos de sus temas «Fuck It I Love You» y «The Greatest». Este álbum había sido anunciado desde enero del 2018, y en él participaron como productores Jack Antonoff –el mismo de Taylor Swift–, Rick Nowels, Zach Dawes y Laura Sisk.

Lana del rey desde septiembre de 2018 comenzó lanzando algunos de los temas que formaron parte de este sexto trabajo -como «Venice Bitch»-, y los demás temas que vieron la luz vieron su publicación entre el año pasado y este.

A estos sencillos se le suman otros cautivadores como lo son «Love Song», «Cinnamon Girl», «How to Disappear», «California», «The Next Best American Record», «The Greatest» y «Bartender».