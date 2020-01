La reina actual de los Grammy, Billie Eilish, cantará en los premios Óscar 2020

Después de arrasar con las mejores categorías de los Grammy 2020, Billie Eilish confirmó su participación en la próxima gala de los premios Óscar.

El próximo domingo 9 de febrero se escuchará la voz de Eilish en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, donde se entregarán los premios cinematográficos más importantes de Hollywood.

La noticia fue confirmada por la misma Eilish en sus redes sociales y posteriormente la Academia compartió la información en sus perfiles oficiales, develando así más detalles sobre la próxima gala, en la que ‘The Irishman‘ y ‘Once Upon A time In Hollywood‘ compiten por diez posibilidades al codiciado trofeo.

Otro de los actuarán en la gala es el legendario Elton John, quien interpretará la canción nominada “(I’m Gonna) Love Me Again“, sencillo oficial de la película que cuenta parte de su vida: ‘Rocketman‘.

Watch a special performance by Billie on the 92nd #Oscars on Sunday, February 9. @theacademy @ABCNetwork pic.twitter.com/kw9DztKEGd

Elton will be performing at the #Oscars with ‘(I’m Gonna) Love Me Again’ from #Rocketman, which is nominated for Best Original Song! 🚀✨

Watch live on Sunday, February 9th! pic.twitter.com/SfPmoAt98O

— Elton John (@eltonofficial) January 29, 2020