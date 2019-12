La nueva Miss Universo Zozibini Tunzi niega tener cirugías estéticas

La sudafricana Zozibini Tunzi, actual Miss Universo, afirmó a La W que nunca se ha practicado una cirugía estética.

La ganadora de Miss Universo 2019 está atendiendo a los medios de comunicación del mundo y en entrevista a la cadena radial colombiana declaró que nunca se ha practicado una cirugía estética por una simple razón: “no ha sido una opción”.

“Las mujeres somos libres de hacer lo que queramos, si alguien quiere pasar por el quirófano puede hacerlo, pero yo nunca he recurrido a eso, no ha sido una opción, me levantó en las mañanas, me miro al espejo y me valoro como soy”, afirmó la soberana, quien también confesó que una de sus rutinas diarias es mirarse al espejo y decirse a sí misma lo hermosa y poderosa que es.

‘Zozi’ también se refirió a nuestra candidata colombiana en el certamen y afirmó que “los colombianos deben estar muy orgullosos de tener a Gabriela Tafur como su representante”.