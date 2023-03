La novia del hijo de Petro no tuvo nada que ver con Abelardo de la Espriella

in

Tremendo enredo el que armó Lizeth Castro al señalar que Laura Ojeda, la novia de Nicolás Petro, había sido pareja Abelardo de la Espriella.

El famoso abogado, sin ‘velas en ese entierro’ terminó metido en la novela y los líos jurídicos que se armaron alrededor del trío amoroso entre Day Vásquez, su amiga Laura Ojeda y el hijo del presidente Nicolás.

Y es que la mamá de la ex esposa de Nicolás, señaló a través de un programa de radio que “Ella era mujer de Abelardo de la Espriella, fue mujer de él, hasta donde yo tengo entendido, lo digo porque ella lo dijo de su propia boca”.

De inmediato el tema volvió a las portadas de farándula y el jurista, que hasta ese momento estaba tranquilo, donde quiera que estuviera, terminó vinculado a un trío amoroso que ahora le generaba problemas en su hogar.

Tras ello, Day Vásquez, trinó a través de su cuenta de Twitter que “yo soy responsable de lo que digo, lo que digan los demás es su responsabilidad”, desmarcándose de las declaraciones que había dado su progenitora.

Tras el ruido que la situación generó la propia Lizeth Castro expidió un comunicado en el que se retractó de lo manifestado.

“En días pasados le di una entrevista a Lao Herrera del Noticiero Alerta Barranquilla. En dicha entrevista dije que Laura Ojeda había sido mujer de Abelardo de la Espriella”, empieza la misiva redactada por la señora.

La ex suegra de Petro agregó que “quiero expresar mis más sinceras disculpas con el abogado y con su familia porque francamente eso no es cierto ni me consta”, sembrando la duda sobre el porqué de la explosiva manifestación.

Finalmente en el comunicado la señora expresó que “después de lo que mi hija y mi familia ha tenido que vivir no deseo perjudicar a nadie y lo único que quiero es que salga a relucir la verdad”.

La duda sobre el ‘lapsus’ seguirá vigente mientras la novela judicial avanza en varias instancias en contra de Nicolás Petro.

