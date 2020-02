“La ley me cubre y estoy dentro de las condiciones para hacerlo”, dijo la mujer que fue denunciada por su ex al abortar

La mujer de 22 años de edad que fue denunciada por su expareja tras tomar la decisión de interrumpir su embarazo, había entregado una entrevista para el medio Radio Súper Popayán donde explicaba sus razones y detallaba que su aborto está amparado por la ley.

La declaración que entregó la mujer se registró el pasado 17 de enero cuando se encontraba en la Clínica la Estancia de Popayán, mientras su ex protestaba al exterior del lugar para intentar impedir el aborto.

La mujer aclaró que ella no quería el embarazo y que la situación le habría traído problemas psiquiátricos que la tenían muy afectada. “Todo lo que ha pasado me ha traído problemas. Lo único que he querido es que esta pesadilla no esté pasando”, dijo.

Debido a su condición psicologíca la joven recibió acompañamiento de varios especiales que, según ella, avalaron la decisión: “Avalan que no estoy preparada para seguir con el embarazo, y si ellos autorizan el aborto voluntario es porque la ley me cubre y estoy dentro de las condiciones para hacerlo”.

Al respecto, Profamilia también aclaró que la interrupción de la gestación se realizó dentro de una de las tres causales despenalizadas en el país, aunque no detallaron cual.