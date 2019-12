La JEP dio vía libre para extraditar a narcotraficante que se hizo pasar como desmovilizado de las Farc

La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de garantía de no extradición que había presentado Segundo Villota Segura, requerido por narcotráfico por los Estados Unidos, quien pretendía presentarse como integrante de las antiguas Farc.

La Sección de Revisión decidió no avocar la solicitud de no extradición de Segundo Villota, porque concluyó que no tenía el factor personal de la garantía, es decir, que no estaba acreditado como miembro de las Farc, pues había sido excluido de los listados que entregaron las Farc al Gobierno Nacional.

“En desarrollo del fluido diálogo entre la JEP y la JEI, en octubre pasado la Asamblea Comunitaria de un Resguardo del norte del Cauca anuló el reconocimiento como indígena de Segundo Villota y su sanción penal por rebelión, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas, actuaciones presuntamente irregulares que en la actualidad la comunidad investiga dentro de sus propias competencias”, comunicó el tribunal especial de paz.

La decisión fue comunicada a la Unidad Nacional de Protección y al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para que se adopten las medidas necesarias para brindar protección a la comunidad indígena que participó en el presente caso.