La foto de Peter Manjarrés que lo muestra cuando se comía un pollo y medio

El cantante de vallenato Peter Manjarrés mostró en las redes sociales una fotografía de él que calificó de los tiempos cuando se comía un pollo y medio.

“Mi tbt cuando me comía un pollo y medio 😂😂😂 se me olvidó la pega yuca al vapor y arroz de fideos jajajajaja. Queso rayado y una cocacola 2 litros”, dijo Peter para rememorar esas épocas en las que no cuidaba mucho ni su salud ni su físico.

Finalmente el cantante optó por llevar un estilo de vida saludable y desde hace muchos años se ve de mejor forma física.