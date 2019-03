La Filarmónica Joven de Colombia realizará una gira por Suiza, Austria y Alemania

La Orquesta Filarmónica Joven de Colombia hará una gira por Suiza, Austria y Alemania, entre el 21 y el 31 de marzo próximos en la que contará con la dirección del maestro Andrés Orozco Estrada.

Los músicos se presentarán primero en la ciudad suiza de Zurich el próximo 21 y 22 marzo y continuarán su gira en las ciudades alemanas de Friburgo y Stuttgart los días 25 y 26 de marzo, detalló la Presidencia en un comunicado.

Posteriormente, llegarán a Viena y Linz, en Austria, para terminar de nuevo en Alemania en las localidades de Frankfurt y Colonia, agregó la información.

Por esta razón, el presidente Iván Duque les hizo entrega este miércoles de la bandera nacional en la Casa de Nariño que los músicos llevarán en la gira.

“Ver a la Filarmónica Joven de nuestro país llegar a Europa, en este circuito tan importante que ustedes van a adelantar, es motivo de orgullo y es motivo de admiración”, les dijo Duque.

El mandatario resaltó la importancia de los músicos y el mensaje de paz que llevarán los jóvenes en su concierto por lo que les dijo que serán “48 millones de colombianos aplaudiéndolos y diciéndoles en sus corazones, gracias por hacer lo mejor por este país; gracias por dejar en alto el nombre de Colombia”.

Subrayó que la cultura es una área de gran importancia para el Gobierno que preside y añadió que esta no tiene ningún tipo de inclinación política.

“La cultura es algo que nos debe unir, y todos debemos hacer lo que podamos por engrandecerla”, afirmó.

Asimismo, Duque exaltó el valor de la Filarmónica y destacó que su despedida es similar a la de las delegaciones olímpicas del país o el reconocimiento a deportistas colombianos tras sus éxitos.

“Ustedes representan lo mejor de nuestro país. Y cuando digo ‘lo mejor’, me refiero al talento, me refiero a las ganas, me refiero a la capacidad, me refiero al carisma, la emoción, a la capacidad de transmitir más allá de la sonoridad de un instrumento”, resaltó el mandatario.

La Filarmónica Joven fue creada en 2010 y está integrada por jóvenes entre los 16 a 24 años que provienen de diferentes regiones de Colombia.

